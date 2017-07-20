Keçiören'de Kazak konseri

KEÇİÖREN Belediyesi, TÜRKSOY ve Kazakistan Büyükelçiliği’nin iş birliğiyle Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Süyinbay Sazı Kazak Topluluğu bir konser gerçekleştirdi. Kazakistan’dan gelen halk müziği topluluğu, konsere Kazakistan’ın örf ve adetlerine göre dinleyicilere bereket getireceğine inanılan Şaşu Dansı ile başladı.

Repertuarlarında Türkçe şarkılara da yer veren Kazak sanatçılar, Dombra şarkısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazılan sözleri ile seslendirerek izleyicilerden büyük alkış aldılar. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev için de bir şarkı seslendiren topluluk, şarkıların yanı sıra icra ettikleri folklor gösterileri ile de görsel bir şova imza attı. Süyinbay Sazı Topluluğu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın açılışında da destek için sahne alarak mini bir konser vermişti.

Kardeş ülke Kazakistan’dan gelen değerli sanatçıların çok güzel bir konser verdiğini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Emeği geçen herkese bütün Keçiörenliler adına teşekkür ediyorum. 15 Temmuz Şehitler Anıtımızın açılışında da bizleri yalnız bırakmadıkları için bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükelçi Saparbekuluy, konser veren Kazak sanatçıları tebrik ederek, “Türk Dünyasını hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her türlü desteği veren Başkan Ak’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konsere Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuluy, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.