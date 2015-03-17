Kebap yerken jilet yuttu

HATAY'DA evine sipariş ettiği kağıt kebabını yedikten sonra karın Ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin bağırsağında tespit edilen jilet, operasyonla çıkarıldı. Merkez Antakya ilçesinde özel bir hastanede tedavisi süren 69 yaşındaki İbrahim Arslan, AA muhabirine, geçen hafta evinde sakal tıraşı olduktan sonra tıraş malzemelerini masada bıraktığını anlattı. Sipariş ettiği kağıt kebabını, tıraş olduğu masada ekmeğe sararak yediğini ifade eden Arslan, bir süre sonra karnında şiddetli ağrı hissettiğini söyledi. Ağrısı artınca özel hastaneye geldiğini belirten Arslan, çekilen röntgende, bağırsağında jilet tespit edildiğini öğrenince şaşırdığını kaydetti. Masada unuttuğu ve kebap ekmeğinin altına yapışan jileti yanlışlıkta yuttuğunu aktaran Arslan, operasyonla jiletin çıkarıldığını anlattı. Operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Necdet Sertkol da hastanelerine başvuran Arslan'ın karnında yabancı cisim tespit ettiklerini ve ameliyata aldıklarını söyledi. Jiletin, hastanın ince ve kalın bağırsağına zarar verdiğini bildiren Sertkol, "Hastamızı hemen ameliyata aldık. Operasyon 2,5 saat sürdü. Bağırsağını yırtan cismin jilet olduğunu fark ettik. Jiletin başka organlarına zarar vermemesi hastamız için büyük şanstı" dedi.



