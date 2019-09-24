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KCK ve JİTEM davalarına bakan hakime FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bir dönem "faili meçhul cinayetler, JİTEM, KCK, İzmir Büyükşehir Belediyesinde yolsuzluk" davalarının görüldüğü mahkemelerde, mahkeme başkanı olarak görev yapan eski hakim Menderes Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi

GÜNDEM 24.09.2019, 19:09
KCK ve JİTEM davalarına bakan hakime FETÖ'den hapis
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KCK ve JİTEM davalarına bakan hakime FETÖ'den 7,5 yıl hapis. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık  Menderes Yılmaz, SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Sanığın avukatı da duruşmada hazır  bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanık Yılmaz FETÖ'nün talimatıyla mesleğe  girmediğini, bu iddiaların hiçbir delile dayanmadığını savundu. Terör örgütü üyeliği iddialarına da atılmadığını beyan eden Yılmaz, "  Darbe girişimiyle ilgim alakam yoktur. Hayatım boyunca cebir ve şiddet  eylemlerinde bulunmadım. FETÖ/PDY hiyerarşik yapısına hiç dahil olmadım. Hakkımda  kayıtlı Bylock programı bulunmamaktadır. Gizli tanık beyanları asılsızdır, somut  ifadelere dayanmamaktadır." şeklinde savunma yaptı.

Sanık avukatı da müvekkilinin savunmalarına katıldığını ifade ederek  beraat talebinde bulundu.Son sözü sorulan Yılmaz, "Tüm suçlardan beraatimi istiyorum ve adli  kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istiyorum." diye konuştu. Mahkeme heyeti sanık Menderes Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye  olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.  Sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan  kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya  teşebbüs'' suçlarından ise beraat etmesine hükmedildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olan  sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti  hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya  görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3 kez  ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla  kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
 

#Fetullahçı Terör Örgütü
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