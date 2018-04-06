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Kazazede Gencin Organları 5 Hastaya Hayat Verecek

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin organları ailesi tarafından bağışlandı

Kazazede Gencin Organları 5 Hastaya Hayat Verecek

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin organları ailesi tarafından bağışlandı

06 Nisan 2018 Cuma 07:34
Kazazede Gencin Organları 5 Hastaya Hayat Verecek
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 AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin organları ailesi tarafından bağışlandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 15 gün önce Bolvadin'de kazada yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan gencin beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi tarafından organ bağışına onay verildi.

İsmi açıklanmayan gencin organlarını almak için Ankara, Antalya ve Isparta'dan 12 kişilik sağlık ekibi, özel bir uçak ve ambulanslarla Afyonkarahisar'a geldi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yaklaşık 4 saat süren operasyon sonunda gencin organları üç ekip tarafından alarak söz konusu illere götürüldü.

Gencin kalbinin Ankara'da, böbreklerinden biri ve korneasının Antalya'da, karaciğerinin ise Isparta'da belirlenen hastalara nakledileceği belirtildi. Diğer böbreğinin ise Konya'da bir hastaya nakledileceği kaydedildi.

Organ bağışı ve nakliyle ilgili gazetecilere bilgi veren Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran, gencin traktörden düşerek yaralandığını ve hastane acil servisine getirilerek beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındığını söyledi.

Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından ailesiyle görüşüldüğünü dile getiren Duran, şöyle konuştu: 

"23 Mart'ta hastanemize gelen gencin dün itibarıyla beyin ölümü gerçekleşti. Ailemiz örnek bir davranış göstererek oğullarının organlarını bağışladı. Gencin kalp, karaciğer, kornea ve böbreklerinin yapılan görüşmelerin ardından uygun hastalara nakli için çalışma başlatıldı. Organlar üç ilden gelen ekip tarafından ameliyatla alınarak belirlenen hastalara nakledilmek üzere gönderildi."

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Yücel Erdoğan da kalbin hızlı nakledilmesi için Ankara'ya özel bir uçakla, diğer organların ise ambulanslarla götürüldüğünü ifade etti.

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Gencin OrganlarıAfyonkarahisarBolvadinTrafik Kazası
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