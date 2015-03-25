Kazaz kavgada safını belirledi

SON dönemde AKP’ye destek açıklamalarıyla gündeme gelen Tuğçe Kazaz, “Hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında bir çatışma varmış gibi göstermeye çalışmak bence bir projenin ürünüdür…” dedi. İşte Kazaz’ın sosyal medya hesabından yazdıkları:

-Hükümet ile Sn. Cumhurbaşkanı arasında bir çatışma varmış gibi göstermeye çalışmak ise, bence bir projenin ürünüdür…

-Çünkü Sn. Bülent Arınç ve Sn. Cumhurbaşkanımız hem yol arkadaşı hem de dava adamlarıdır.Onların arasına girmeye çalışmak,benim haddime değil

-Ayrıca,Sn. Cumhurbaşkanı ilk defa halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak, yine halkın adına, yürütülen politikalar hakkında…Eleştiri yapma ve ikaz etme Hakkı’na sahiptir. Ve bence bu onun en doğal hakkıdır.

-Diğer yandan Sn. Cumhurbaşkanı’nı çoğunluklar arasında…Yalnızmış gibi göstermeye çalışmak ise, gerçeklikten uzaktır. Çünkü Sn. Cumhurbaşkanının arkasında millet vardır.

-Sn. Bülent Arınç bey ile böyle bir Çatışma ortamı yaratmaya çalışan ve yaklaşan seçimlerle Ak Parti’ye zarar vermeyi…

Hedefleyenler ve buna çanak tutan basın yayın organlarının ,yine bu Aziz Milletin tokadıyla, hezimete uğrayacaklarına olan inancım tamdır.