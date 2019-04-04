Kazanan ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından partilerin önce ilçe seçim kurullarına, ardından da il seçim kurullarına yaptıkları itirazlar değerlendiriliyor. 21 ilde itirazların karara bağlanması için çalışmalar sürerken, sürecin 13 Nisan'da tamamlanması bekleniyor.

İTİRAZ SÜRESİ YARIN SONA ERECEK

31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından, partilerin ilçe seçim kuruluna yaptıkları itirazlar sonrası geçersiz oyların sayımına devam ediliyor. İstanbul'un 15 ilçesinde geçersiz oylar, 3 ilçesinde de bütün oylar sayılıyor. 21 ilde ise itirazlar devam ediyor. İl seçim kurullarına itirazlar yarın saat 17.00'ye kadar devam edecek.

AK PARTİ 3 BÜYÜKŞEHİRDE SONUÇLARA İTİRAZ ETTİ

AK Parti aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz etti. CHP ve MHP 11 ilde, İYİ Parti ise 8 ilde ilçe seçim kurullarına başvurdu. Seçim kurulları bazı itirazları karara bağladı. 21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi. AK Parti'nin Yalova'da seçim sonuçlarına itirazı kabul edilmesiyle oylar yeniden sayılmaya başlandı. Iğdır, Bartın ve Kars'ta yeniden sayım yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre bu illerde sonuçlar değişmedi.

İSTANBUL'DA 18 İLÇEDE SAYIM

İstanbul'un 18 ilçesinde sayım kararı alındı. 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede ise bütün oyların tekrar sayılmasına karar verildi. Fatih ve Beykoz'da da sayım işlemi tamamlandı. Beykoz'da 550 sandıktaki 5 bin 733 geçersiz oy incelendi ve bazı geçersiz oylar sayıldı. Fatih'te ise 838 sandıktaki 7 bin 618 geçersiz oyun incelenmesi tamamlandı. Sonuçlar için iki ilçede de ıslak imzalı tutanaklar bekleniyor.

KAZANAN ADAYLAR 13 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

YILDIRIM: BU ACELE NİYE?

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki itirazlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, herkesin sürece saygı duymasını ve sabretmesi gerektiğini söyledi ve Ekrem İmamoğlu'na "Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin. Bu acele niye? Mazbatanı al ilk önce ben tebrik edeceğim. Ama ben kazanırsam da aynı tebriği beklerim" diye konuştu. Yıldırım tüm çabalarının hiç bir oyun zayi olmaması ve kullanılan oyların kendilerinde veya rakiplerinde karşılığını bulması olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU: SÜRECİ TOPARLAYINIZ ARTIK

31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'da en yüksek oyu alan CHP'li Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına çıktı. İmamoğlu AK Partili yetkililerin ve Binali Yıldırım'ın eleştirilerine cevap verdi. İmamoğlu, "Tek konu Ata'mın manevi huzurunda deftere yazmış olduğum 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' yazım. Bu biraz sıkıntı yarattı. Ben YSK'nın gösterdiği sayılar üzerinden kendi tutanaklarımız üzerinden elde ettiğim bir hakkın devamıdır. Bu süreç uzamasın istiyoruz. Hukuka ve anayasaya inanıyoruz. 1 oyla bile seçimin kazanmanın önemini biliyoruz. Bizim 20 bin oy farkını küçümserken 3 bin oyla kazandığınızı açıklıyorsunuz. Sayın Bahçeli'nin '1 oyla bile kazanırsınız' sözlerini hatırlatırım. YSK'nın sürecin uzamamasıyla ilgili yoğun çalıştığını biliyoruz. Ama lütfen süreci toparlayınız artık. Süreç bellidir, ortadadır. İtirazlar sürerken, 30 bin oy farkla Ankara'daki adayın başkanlığının kesinleştiği gibi pat diye açıklayın demiyoruz." dedi.