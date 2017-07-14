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Kazada yaralanan çocuklarına ilk müdahaleyi göz yaşlarıyla yaptı

İzmir'in Bornova İlçesinde kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı. Kazada 2si çocuk 4 kişi yaralanırken, sağlık memuru olan sürücü, kendisi gibi yaralı olan çocuklarına ilk müdahaleyi gözyaşları içinde yaptı

Kazada yaralanan çocuklarına ilk müdahaleyi göz yaşlarıyla yaptı

İzmir'in Bornova İlçesinde kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı. Kazada 2si çocuk 4 kişi yaralanırken, sağlık memuru olan sürücü, kendisi gibi yaralı olan çocuklarına ilk müdahaleyi gözyaşları içinde yaptı

14 Temmuz 2017 Cuma 12:26
Kazada yaralanan çocuklarına ilk müdahaleyi göz yaşlarıyla yaptı
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KAZAbugün saat 10.00 sıralarında Ankara Caddesi Adliye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Konaktan bornova yönüne giden Eyüp Dursun'un yönetimindeki Otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi.Kazada sürücü Eyüp Dursun ile çocukları 11 yaşındaki Elif Yaren Dursun, 19 aylık Bilal Çınar Dursun, 57 yaşındaki kayınvalidesi Şehri Kurt yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ÇOCUKLARINA İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI
Sağlık memuru olduğu öğrenilen sürücü Dursun, kendisi de yaralı olmasına rağmen kazada yaralanan iki çocuğuna ilk müdahaleyi yine kendisi yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerine yardım eden Eyüp Dursun, gözyaşları içinde kızına damar yolu açarak serum taktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Bilal Çınar bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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