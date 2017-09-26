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Kazada ölen genç 7 kişiye umut oldu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Caner Öner (30) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Gencin organları 7 kişiye yeniden yaşam umudu oldu.

Kazada ölen genç 7 kişiye umut oldu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Caner Öner (30) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Gencin organları 7 kişiye yeniden yaşam umudu oldu.

26 Eylül 2017 Salı 09:30
Kazada ölen genç 7 kişiye umut oldu
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BALIKESİR'İN Gönen ilçesi 70 Evler Mahallesi’nde bir anlık hakimiyetini kaybettiği motosikleti ile kaza yapan Caner Öner (30) ağır yaralandı. Öner, Gönen İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Öner’in, dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Öner’in ailesi gencin organlarının bağışlanmasını kabul etti. 30 yaşındaki Öner’in kalbi, akciğerleri, göz korneaları, böbrekleri ve karaciğerinin yurdun çeşitli yerlerindeki organ bekleyen hastalara nakledilmesi için hummalı bir süreç başlatıldı. Bursa Organ Nakil Koordinatörlüğü gerekli testlerin olumlu sonuçlanması ardından vefat eden hastanın organlarının Bursa ve Ankara’da organ bekleyen 7 hasta ile uyum sağladığını tespit etti.

Kalp ve akciğer için askeri uçak kaldırıldı

Caner’in kalbi ve akciğeri için Ankara Türkiye İhtisas Hastanesi’nden bir ekip askeri uçakla Bandırma 6. Ana Jet Üssü’ne iniş yaptı. Bandırma Devlet Hastanesi’ne ulaşan ekibin ardından hastanın böbrekleri ve göz korneaları için Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’nden ve karaciğeri için de Bursa Uludağ Tıp Fakültesi’nden iki ayrı ekip Bandırma’ya geldi.

Organlar 6 saatlik operasyonla alındı

Yapılan operasyonla ilgili bilgi veren Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Ersin Atıcı, " Hasta Gönen Devlet Hastanesi’nden bize geldi. Beyin omurilik sıvısında kanama teşhisi konuldu. Yoğun Bakım Ünitesi’ne alındı. Tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastamızın yakınları ile görüşüldü ve organ nakli konusunda izinleri alındı. Bursa Organ Nakil Koordinatörlüğü ile irtibata geçilerek tüm işlemler yapıldı. Hastamızın 7 organı çeşitli hastanelere gitmek üzere tespiti yapıldı. Biz ekip olarak, Bandırma Devlet Hastanesi olarak bu ulvi görevde bize yardımcı olan merhumu yakınlarına teşekkür ediyoruz. Merhuma da Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi. Atıcı, nakil operasyonunun 6 saat süreceğini ifade etti.

Öte yandan Gönen’de kokoreç dükkanı işlettiği öğrenilen Öner’in cenazesinin bugün Gönen’de defnedileceği öğrenildi.

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BalıkesirKazaGençTrafik Kazası
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