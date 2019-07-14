Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı!

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza, 22.00 sıralarında Kalkım yolu üzeri Edremit girişindeki yüksek okulun bulunduğu kavşakta meydana geldi. A.K. (35) idaresindeki 10 LJ 934 plakalı araç henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attıktan sonra şarampole uçtu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri de yaralıları araçtan çıkardı. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kazada A.K. (35), B.D. (26), S.D. (28), J.K. (35), C.K. (12), K.D. (3), E.C. (9), Y.D. (8) ve M.K. (2) yaralandı. Kaza sonrası araçta bulunan kızın babasını bırakmak istememesi yürekleri dağladı. Küçük kız Burcu babasına sıkı sıkı sarılarak Sadık Demir ile birlikte aynı sedye ile önce ambulansa sonra ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ile ilgili tahkikat sürüyor.

