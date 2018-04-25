Kazada aynı aileden 3 kişi öldü

Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri acı haberle yıkıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

KAZA , Alaplı Plajlar mevkinde Tünel girişinde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine doğru seyir halinde olan Hayrettin Koç yönetimindeki 41 RK 244 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan uyarı levhasına çarptı.

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