Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
109926
ALTIN
173.476
DOLAR
4.0743
STERLİN
5.6797
EURO
4.9697
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 25 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Karatay'dan yeni çıkış! Sağlıklı bildiğimiz içecek alkolden farksızmış
Karatay'dan yeni çıkış!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak

Kaza yerine geldi, babasının öldüğünü öğrendi

Konya’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen kamyonet sürücüsünün yakınlarının feryatları yürek burktu

Kaza yerine geldi, babasının öldüğünü öğrendi

Konya’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen kamyonet sürücüsünün yakınlarının feryatları yürek burktu

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:52
Kaza yerine geldi, babasının öldüğünü öğrendi
banner404


KAZA, saat 06.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaman Caddesi ile Çancı Caddesinin birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Mehmet Alkan (41) idaresindeki 42 PJ 660 plakalı kamyonet, Çancı Caddesinden Karaman Caddesine çıktığı sırada Mehmet Ç. idaresindeki 42 TT 482 ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Mehmet Alkan aracın camından fırlayarak kaldırıma düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Alkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza sonrası olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek trafik kontrollü şekilde sağlandı. 

Kaza sonrası olay yerine Mehmet Alkan’ın oğlu, annesi ve yakınları geldi. Babasının cansız bedenini gören Alkan’ın oğlu “Baba kalkacaksın baba” diyerek gözyaşı döktü. Gözyaşlarına boğulan genci yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kaza sonrası Mehmet Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KonyaOtomobil Ile Kamyonetin çarpışması Sonucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK Başkanı'ndan seçim takvimi açıklaması geldi
YSK Başkanı'ndan seçim takvimi açıklaması geldi
Erken seçim öncesi bedelli askerlik çıkacak mı? Erdoğan, noktayı koydu
Erken seçim öncesi bedelli askerlik çıkacak mı? Erdoğan, noktayı koydu
Kazada aynı aileden 3 kişi öldü
Kazada aynı aileden 3 kişi öldü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim