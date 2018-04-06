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Kaza üstüne kaza! inanılmaz olay

Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobilin iki aydınlatma direğine çarpmasının ardından ilk yardım ekipleri üç yaralıya müdahale ederken trafiğe kapanan yoldan gelerek kaldırımdaki yayaların arasına dalan otomobil de bir kişiye çarparak ağır yaraladı

Kaza üstüne kaza! inanılmaz olay

Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobilin iki aydınlatma direğine çarpmasının ardından ilk yardım ekipleri üç yaralıya müdahale ederken trafiğe kapanan yoldan gelerek kaldırımdaki yayaların arasına dalan otomobil de bir kişiye çarparak ağır yaraladı

06 Nisan 2018 Cuma 09:19
Kaza üstüne kaza! inanılmaz olay
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ALINAN bilgiye göre, Özkan Barış K'nin kullandığı otomobil, Talatpaşa Bulvarı Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu önünde kontrolden  çıkarak refüjdeki iki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Özkan Barış K. ile araçta bulunan ve  kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi yaralandı. Direklerin devrildiği bulvar çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Olay  yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk yardım ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada Bayram G'nin  kullandığı 06 SGC 98 plakalı araç trafiğe kapanan yoldan kaldırıma çıkarak  yayaların arasına daldı. Bu esnada kaldırımda bulunan birkaç kişi kaçarak canlarını kurtardı.  Aracın çarptığı TCDD güvenlik görevlisi Selçuk Korkmaz Özdemir ise yol ortasına  savruldu.

Ağır yaralanan Özdemir'e ilk müdahaleyi diğer kaza için olay yerinde  bulunan sağlık ekipleri yaptı. Özdemir ilk yardım ekipleri tarafından sedye ile ambulansa alınarak  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Diğer yaralılar da olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki  hastanelere kaldırıldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından güçlükle ayakta durabilen ve muayenesinde 233 promil  alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Bayram G. gözaltına alındı. Bu sırada aracın ön koltuğunda uyuyan ve kazaya rağmen uyumaya devam  eden kişi polislerin dikkatini çekti. Emniyet güçlerince uyandırılan ve alkollü  olduğu belirlenen Volkan B'nin kaza yaptıklarından habersiz olması polisleri  şaşırttı. İki ayrı kazayla yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan bulvar, araçların ve  aydınlatma direklerinin kaldırılmasının ardından yenide trafiğe açıldı.

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AnkaraKaza üstüne Kaza
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