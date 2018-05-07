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Kaza! 6 yaralı var

Düzce D-100 kara yolunda meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü, 6 kişi yaralandı.

Kaza! 6 yaralı var

Düzce D-100 kara yolunda meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü, 6 kişi yaralandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:33
Kaza! 6 yaralı var
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DÜZCE D-100 Karayolu Çilimli kavşağında iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

 Kaza; gece saatlerinde D-100 Karayolu Çilimli kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D-100 Kara yolunda Taner T.’nin kullandığı 81 BR 285 plakalı otomobil ile Mensur A.’nın 54 AH 772 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde hurdaya dönerken araçların sürücüleri Mensur A. ile Taner T. ve otomobillerde bulunan Sedanur A. Semiha K., Zuhal N. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay erinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldılar. 
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
Düzce D-100 Kara Yolu6 Yaralı
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