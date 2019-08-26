Kayyumdan, Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye

GÖREVDEN alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün yerine kayyum olarak atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara gümüşçüden 600 bin liralık hediye aldığı belgelendi. Mustafa Yaman ilk olarak Kasım 2016'da, 2014 yerel seçimlerinde yüzde 52,2 oy alan Ahmet Türk'ün yerine kayyum olarak atanmıştı. Vali Yaman son olarak 19 Ağustos sabahı 31 Mart'taki seçimlerde oyunu yüzde 54,7'ye yükselten Türk'ün yerine bir kez daha kayyum olarak atandı.Kayyum Yaman'ın 2016 ile 2019 yılları arasında görevde olduğu süreçte yaptığı harcamaları ilk kez Ahmet Türk gündeme getirmişti. Artı TV'ye mülakat veren Ahmet Türk, ellerinde Yaman'ın yüz binlerce liralık hediye aldığına dair belgeler bulunduğunu söylemişti.

ERDOĞAN'A 137, SOYLU'YA 40, YILMAZ'A 24, IŞIK'A 22 BİN TL DEĞERİNDE HEDİYE

DW Türkçe'nin ulaştığı belge ve faturalara göre Vali Yaman, Mardin'deki Fırat Silver isimli gümüşçüden Cumhurbaşkanı Erdoğan için 3 Mayıs 2017'de 136 bin 946 lira 73 kuruşluk hediye almış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu içinse aynı firmadan alınan hediyenin bedeli 39 bin 883 lira 45 kuruş.Yine bu belgelere göre, Yaman'ın görevde olduğu yıllarda Mardin Belediye Başkanlığı, dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz için 23 bin 772 lira 52 kuruş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık için 21 bin 792 lira 44 kuruş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu için 74 bin 886 lira 89 kuruş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak için de 83 bin 207 lira 68 kuruş değerinde hediye almış. Belgeler Yaman'ın tüm bu harcamaları hem belediyenin resmi kayıtlarına işlediğini, hem de faturaları dosyalandırdığını ortaya koyuyor. Ayrıca faturalardaki detaylar hediyelerin tek parça halinde satın alınmadığını, bazılarının bir buçuk, bazılarının ise iki lira değerinde binlerce parça halinde satın alındığını gösteriyor.

YETKİLİLER SESSİZ

Fırat Silver yetkilisi, Erdoğan'a ve bakanlara alınan binlerce parça hediyenin ne olduğuyla ilgili bir soruya "Sizi ilgilendirmez" diyerek cevap verdi. Resmi belgelere yansıyan hediyeler hakkında bilgi almak için irtibata geçilen Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden bir yetkili de, hediye alındığını reddetti. Belgelerde yüz binlerce liralık hediye aldığı iddia edilen eski bakanlardan Osman Aşkın Bak ve İsmet Yılmaz ile de ofisleri aracılığıyla irtibata geçilmeye çalışılarak, "Kayyum Yaman'dan hediye aldınız mı? Almadıysanız adınıza hediye kayıt etmiş kayyum hakkında şikayetçi olacak mısınız" soruları yöneltildi, ancak bu sorular da cevapsız kaldı.

ZİYAFET VE KONAKLAMA MASRAFLARI 2 MİLYON TL

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Yaman'ın kayıtlara geçirdiği ziyafet ve konaklama harcamaları da, söz konusu belgelere göre yaklaşık iki milyon lira. Buna göre 1 Ocak 2019'da Mardin'i ziyarete giden Bakan Soylu ve beraberindeki heyet için 266 bin 760 liralık ziyafet veriliyor. Kayıtlar, Soylu ve beraberindeki heyetin 3 bin 800 kişiden oluştuğunu gösteriyor.Mardin'deki yerel kaynaklara göre ise, kentte bir defada 3 bin 800 kişiye ziyafet verebilecek bir mekan yok.13 Mart 2019'da ise Belediye Başkanlığı, bu defa bakan ve beraberindeki heyette bulunan iki bin 600 kişinin ziyafet ve konaklama giderlerini karşılıyor.

LÜKS ARAÇLARA 1 MİLYON TL

Alt alta sıralanan başkaca ziyaretlerde verilen ziyafet ve konaklamaların gideriyse 2 milyon lirayı buluyor. Kayyumun, Cumhurbaşkanı, AK Partili bakan ve vekillerin ziyaretleri için yaptığı lüks araç kiralamalarının kayıtlı toplam tutarı da bir milyon lirayı geçiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017'deki Mardin ziyareti için 281 bin liralık lüks araç kiralanıyor. Kayyum yine İçişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet için 49 bin; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve heyeti için 49 bin; Kültür ve Turizm Bakanı ve heyeti için 79 bin liralık lüks araç kiralamaları yapıyor. Kayyum Yaman'ın daha önce de bakanların karşılanması sırasında ikram edilen kuruyemişler için iki ay içerisinde 235 bin 105 liralık alım yaptığı ortaya çıkmıştı. Belgelere göre kayyum Yaman yönetimindeki belediyenin, 620 milyon lira borcu, kasasındaysa yalnızca 93 milyon lira nakit parası bulunuyor.