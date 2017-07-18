Kayyum atanan AVM'nin FETÖ sanığı eski CEO'su ifade verdi

FETÖ firarisi işadamları Adnan Daylan ve Ömer Baday, Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan alışveriş merkezindeki yüzde 56’lık hisselerini, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 ay önce işadamı Abdulkadir Şimşek’e satarak yurt dışına kaçtı. Darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında alışveriş merkezine önce denetim kayyumu atandı, ardından satış işlemi iptal edilerek Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın da ortak olduğu alışveriş merkezi TMSF’nin yönetimine devredildi.Alışveriş merkezinin eski CEO’su Raşit Doğan E. de örgütün gizli haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı iddiasıyla tutuklandı, bir süre sonra da tahliye edildi.Raşit Doğan E., aralarında firari sanıklar Adnan Daylan ve Ömer Baday’ın da bulunduğu 64’ü tutuklu, 55’i tutuksuz, 26’sı firari 145 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında hakim karşısına çıktı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedediyle Belediye Nikah Salonu’nda yapılan duruşmada, ’Silahlı terör örgütü yöneticiliği’ ve ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası talep edilen Raşit Doğan E., savunmasını yaptı.

Sanık Raşit Doğan E. örgütün toplantılarına katılmadığını, sahibi FETÖ/PDY’den tutuklu olan otele de hiç gitmediğini ileri sürdü. E. dünya görüşü olarak milliyetçi olduğunu Emevi kültüründen gelen biat kültürünün olmadığını, birilerinin emir ve talimatlarıyla hareket etmesinin mümkün olmadığını savundu.Raşit Doğan E., 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce alışveriş merkezinde çalışan FETÖ ile ilişkili kişilerin işine son verilmesi için yönetim kuruluna teklif sunduğunu belirtti. Firari iş adamları Adnan Daylan ve Ömer Baday ile birlikte ABD’ye giderek örgüt lideri Fethullah Gülen’i ziyaret ettiği iddialarını da reddeden sanık, şöyle konuştu:

AVM'DE TOPLANTILAR YAPILIYORDU

"ABD’ye CEO olarak çalıştığım başka bir şirketteyken gittim. O dönem Daylan ve Baday’ı da tanımıyordum. Bu iddialar üzerine tutuklandım. 'Bylock’ kullandığımı ilk kez savcılıkta öğrendim. AVM’de çalıştığımız dönemlerde anlaşmalı olduğumuz GSM şirketi yeni telefonlar armağan etti. Adnan Daylan bir süre kendi kullandığı telefonu bana verdi. Bu telefonu bir süre kullandım. Böyle bir yanlışlığa kurban gittim. Aralık ayında gerçek ortaya çıkınca serbest bırakıldım. Alışveriş merkezinde bir restoranın üst katında cemaat toplantıları yapılıyordu. 2014 yılına kadar bu toplantıların yapıldığını biliyorum. Ben bu toplantılara katılmadım. O dönem seçim çalışmalarım nedeniyle çok fazla AVM’ye gidemedim."Duruşmada diğer sanıklar savunma yapmaya devam etti.