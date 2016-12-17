Kayseri’de CHP’li başkana saldırı!

Saldırganlara engel olmakta zorlanan polis, havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmak istedi. Ancak kalabalık dağılmayınca olay yerine çağrılan Çevik Kuvvet güvenlik koridoru oluşturdu. Cemre Doğan güvenlik önlemleri altında otomobiline bindirildikten sonra kalabalık da dağıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.