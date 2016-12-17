Kayseri’de CHP’li başkana saldırı!

CHP Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemre Doğan, Kayseri'de kalabalık bir grubun kendisine saldırmasından dolayı zor anlar yaşadı

KAYSERİ'DE bu sabah çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya tepki gösterileri devam ederken, Cumhuriyet Meydanı’nda CHP Kocasinan Gençlik Kolları Başkanı Cemre Doğan ve yanındaki partililer kalabalık grubun saldırısına uğradı.

Saldırganlara engel olmakta zorlanan polis, havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmak istedi. Ancak kalabalık dağılmayınca olay yerine çağrılan Çevik Kuvvet güvenlik koridoru oluşturdu. Cemre Doğan güvenlik önlemleri altında otomobiline bindirildikten sonra kalabalık da dağıldı.













