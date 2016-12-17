Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kayseri'deki komando tugayı son 5 ayda 710 PKK'lı öldürdü

Kayseri’de dün General Vecihi Akın Kışlası'ndan çarşı iznine giden askerlerinin hedef alındığı saldırının yapıldığı Kayseri 1. Komando Tugayı başta Hakkâri bölgesinde olmak üzere son 1 yıldır doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde terörle mücadelede aktif rol üsteleniyorlardı

Kayseri'deki komando tugayı son 5 ayda 710 PKK'lı öldürdü

Kayseri’de dün General Vecihi Akın Kışlası'ndan çarşı iznine giden askerlerinin hedef alındığı saldırının yapıldığı Kayseri 1. Komando Tugayı başta Hakkâri bölgesinde olmak üzere son 1 yıldır doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde terörle mücadelede aktif rol üsteleniyorlardı

17 Aralık 2016 Cumartesi 11:21
Kayseri'deki komando tugayı son 5 ayda 710 PKK'lı öldürdü
banner404
PKK'LILARIN korkulu rüyası olan hain saldırıda hedef alınan komandoların tugayı son 5 ay içerinden Hakkâri bölgesinde aralarında üst düzey sorumlularında bulunduğu 710 PKK'lı teröristti etkisiz hale getirmiş, arazide tespit ettiği PKK Örgütüne ait 50 sığınak'ı imha ederek çok sayıda silah, mühimmat ve yaşamsal malzemeleri ele geçirerek örgüte ağır darbe vurdular.

PKK'NIN KORKULU RÜYASI MAVİ BERELİLER
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2 altın madalya sahip olan Kayseri 1'inci Komando Tugayı'ndaki askerler, Kıbrıs'a paraşütle inerek, Türkiye'nin ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren birlik olmalarının yanında PKK'nın korkulu rüyası mavi bereliler.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KayseriGeneral Vecihi Akın KışlasıSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim