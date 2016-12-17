Kayseri'deki komando tugayı son 5 ayda 710 PKK'lı öldürdü

PKK'NIN KORKULU RÜYASI MAVİ BERELİLER
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2 altın madalya sahip olan Kayseri 1'inci Komando Tugayı'ndaki askerler, Kıbrıs'a paraşütle inerek, Türkiye'nin ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren birlik olmalarının yanında PKK'nın korkulu rüyası mavi bereliler.
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