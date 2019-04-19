Kayıp Ömer için özel ekip kuruldu

ÇALDIRAN ilçesine bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde oturan Ömer Topgaç, 7 Nisan Pazar sabahı balık avlamak amacıyla Kaz Gölü'ne gitmek için evden çıktı. Topgaç akşam eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı, izine rastlamayınca da jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi ile AFAD ekiplerinin de arama çalışmaları sonuç vermeyince, dün Ankara Özel Asayiş Komutanlığı'ndan 8 kişilik özel dalgıç ekibi bölgeye sevk edildi.

Dün sonuçsuz kalan çalışmalara bugün de devam edildi. Ankara Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, bugünkü sualtı çalışmalarını Van'dan gelen 4 kişilik bir ekiple birlikte sürdürdü. Yapılan çalışmalarda 5 kilometrelik alan titizlikle tarandı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ekipleri ve vatandaşlar ise çalışmalarını karadan sürdürdü. Bugün yapılan çalışmalarda da bir sonuç alınamadı.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2019, 00:01