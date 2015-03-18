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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kayıp kız bakın nerede bulundu

Bursa’da 3 yıl önce devlet korumasına alınan, geçen ocak ayında izinli gittiği annesinin yanından iki kez kaçan 17 yaşındaki K.Y., konsomatrislik yaptığı Çerkezköy’deki gece kulübünde polis tarafından bulanarak yetiştirme yurduna teslim edildi. Genç kızı, pahalı kıyafetler alıp para vererek kandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi de sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Kayıp kız bakın nerede bulundu

Bursa’da 3 yıl önce devlet korumasına alınan, geçen ocak ayında izinli gittiği annesinin yanından iki kez kaçan 17 yaşındaki K.Y., konsomatrislik yaptığı Çerkezköy’deki gece kulübünde polis tarafından bulanarak yetiştirme yurduna teslim edildi. Genç kızı, pahalı kıyafetler alıp para vererek kandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi de sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

18 Mart 2015 Çarşamba 15:33
Kayıp kız bakın nerede bulundu
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Merkez Osmangazi İlçesi’nde eşinden boşanan annesi Nuray A. ile yaşayan 17 yaşındaki  K.Y., 3 yıl önce sürekli evden kaçınca, devlet korumasına alındı ve yetiştirme yurduna yerleştirildi. Kaldığı yurttan geçen ocak ayında izin alan K.Y., annesi Nuray A.’nın yanına gitti. Evden "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek ayrılan genç kız, bir daha dönmedi. Nuray A., kayıp başvurusunda bulundu. Geçen 5 şubat günü annesini cep telefonundan arayan K.Y., "Anne ben sizi çok özledim. Yanınıza gelmek istiyorum ama gelirsem sadece beni değil, kardeşimi ve seni de öldürecekler" diyerek telefonu kapattı. Nuray A., sosyal paylaşım sitesinde K.Y.’nin bir gece kulübünde çekilen fotoğrafını da görünce savcılığa başvurdu. Bu bilgilerden hareket eden polis K.Y.’nin, Tekirdağ Çerkezköy İlçesi’nde bulunan bir gece kulübünde konsomatris olarak çalıştığını saptadı ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne durumu bildirdi. Polisler 26 şubat günü gece kulübüne gidip K.Y.’yi buradan aldı ve Çerkezköy’e çağrılan annesi Nuray A.’ya teslim etti.
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Son Güncelleme: 18.03.2015 14:39
Anahtar Kelimeler:
kayıp kız bakın bulundu
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