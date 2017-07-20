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Kayıp çocuklarla ilgili flaş açıklama

Tokat Valisi Toraman: "Kayıp çocukların aranması çalışmalarına en üst seviyede devam ediliyor"

Kayıp çocuklarla ilgili flaş açıklama

Tokat Valisi Toraman: "Kayıp çocukların aranması çalışmalarına en üst seviyede devam ediliyor"

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:33
Kayıp çocuklarla ilgili flaş açıklama
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TOKAT Valisi Ömer Toraman, Reşadiye ilçesinde 580 gün önce kaybolan iki çocuktan biri olan 5 yaşındaki Dursun Kağan'ın babası İbrahim Taşçı ile görüşerek çocukların bulunması için çalışmaların en üst seviye de devam ettiğini söyledi. 
Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem'in makamında gerçekleşen ziyarette babaya geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Toraman, devam eden arama çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toraman, çocukların aranması çalışmalarına en üst seviyede devam edildiğini ifade ederek,"İlk edindiğim bilgiler, olay meydana geldikten sonra burada çok ciddi arama yapılmış. İmkanlar seferber edilmiş, her yol denenmiş. Ama sonuç elde edilememiş. Çocuklarımız muhakkak bulanacaktır. O konuda endişeniz olmasın. Benim kanaatim böyle. Bu tip hadiselerde ilk etapta arama kurtarma yapılır. Bu yapılmış. Aradan bir hayli zaman geçmiş. Bu dosya kapanmış değil. Bu bizim nezdimiz de, emniyet, jandarma nezdinde açık bir dosya. Bu 'kaldır rafa koy' bir dosya değil. Hepimizin takip edeceği önde gelen dosya bu.  Konuyla ilgili bütün tarafların hep aklında, hep masasının üstünde, hep ön sırada. Şöyle bir intabaya kapılmayın. 'Bu işin arkası bırakıldı, bu iş unutuldu, bu iş kapatıldı.' Kesinlikle öyle bir şey aklınıza gelmesin. Bu konuda müsterih olun ve şunu bilin. Türkiye’de arama kurtarma faaliyetleri de emniyetimizin suç aydınlatma seviyesi de üst seviyede. Şu anda hem arama kurtarma hem de muhtemel bir suç varsa onun aydınlatılması konusunda gerekli yerler bu konuyu takip ediyorlar. Bu tip hadiselerde bazen aradan biraz zaman geçer olay aydınlanır. Bunda da benzer durum var. Bunu bizim muhakkak aydınlatmamız lazım. Bu iş peşi bırakılacak iş değil. Kolluk kuvvetleri ve ben bu konuyu en üst seviyede takip ediyoruz. Muhakkak er ya da geç bu aydınlatılacaktır" dedi.
  Dursun Kağan'ın babası İbrahim Taşçı, Vali Toraman'a ve kolluk kuvvetlerine yapılan çalışmalar ve ilgileri nedeniyle teşekkür etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
ReşadiyeKayıp çocuklar
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