Kayınpeder dehşeti! Gelini hastanelik etti



YÜREĞİR İlçesi Koza Mahallesi’nde meydana gelen olayda 17 yaşındaki N.Ç. kayınpeder ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kayınpeder N.Ç.’yi dövmeye başladı. N.Ç. ise yanında bulunan bir yakınıyla birlikte evden kaçarak Köprübaşı Merkezine sığındı.

Ense kısmında kanaması ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olan N.Ç. polis merkezine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın tedavisi devam ediyor.

Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.