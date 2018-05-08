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Kaybolan çocuklardan sonra şimdi de muhtar kayıp!

Tokat Reşadiye'de 3 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol'dan sonra bu kez Ayhan Cebe de Kelkit Çayı'na düştü, bulunamadı.

Kaybolan çocuklardan sonra şimdi de muhtar kayıp!

Tokat Reşadiye'de 3 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol'dan sonra bu kez Ayhan Cebe de Kelkit Çayı'na düştü, bulunamadı.

08 Mayıs 2018 Salı 09:15
Kaybolan çocuklardan sonra şimdi de muhtar kayıp!
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TOKAT, Reşadiye’de 2015’te kayıplara karışan Dursun Kağan Taşçı (8) ile Bayram Erol’dan (14) 3 yıldır haber alınamıyor. Kayıp çocukların düştüğü sanılan Kelkit Çayı 13 gün önce bir can daha aldı. Aracıyla çaya yuvarlanan Çamlık Mahallesi muhtarı, 2 çocuk babası Ayhan Cebe (39), tüm aramalara rağmen bulunamadı. Kayıp çocukların aileleri, muhtar Cebe için devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Dursun ve Bayram için de belki bir iz bulunur diye umut içinde.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre çocuklarının kaçırıldığını düşünen Taşçı ve Erol aileleri, Cumhurbaşkanlığı’na 2 çocuğun bulunması için yeniden arama çalışması başlatılması için mektup yazdı. Cumhurbaşkanlığı görevlileri, mektubun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırıldığı bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat ReşadiyeMuhtar Kayıp
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