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Kaybolan avcıdan acı haber!

Bayburt’ta dün öğle saatlerinde avlanmak için çıktığı dağda kaybolan avcının bugün cesedine ulaşıldı

GÜNDEM 27.10.2019, 17:57
Kaybolan avcıdan acı haber!
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Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Kurbanpınar köyünün dağlık alanına avlanmaya giden 3 kişiden 59 yaşındaki Sefer Yahyaoğlu, Cumartesi günü saat 11.00 sularında avlanırken arkadaşlarından uzaklaştı. Yahyaoğlu’yla irtibatı kesilen 3 arkadaşı durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, Bayburt AFAD ve UMKE ekipleri, bölgeyi iyi tanıyan köylülerin desteğiyle arama çalışması başlattı. Yaklaşık 50 kişilik ekibin katıldığı drone ve arama kurtarma köpeklerinin de desteğiyle 1 gün süren çalışma sonucu bugün saat 14.00 sularında kayıp avcı Yahyaoğlu’nun Kurbanpınar köyü yakınlarındaki dağlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Aslen Trabzonlu olduğu öğrenilen ve hemen her yıl Bayburt’a avlanmak için geldiği öğrenilen Yahyaoğlu’nun cenazesi olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 

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