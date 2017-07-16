Kavşakta iki otomobil çarpıştı... Bir kişi öldü

KAZA Alaşehir -Sarıgöl karayolu Alaşehir çıkışındaki Çataltepe Kavşağı’nda bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Alaşehir’den Sarıgöl yönüne giden Mücahit Altıngül yönetimindeki 64 EP 502 plakalı otomobile, kontrolsüz şekilde kavşağa girdiği ileri sürülen Salim Erbay yönetimindeki 45 EA 590 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücü Mücahit Altıngül’ün eşi Müslüme Altıngül (40) olay yerinde yaşamını yitirdi. Mücahit Altıngül (42), kızı Zeynep Altıngül (12) ve yakınları Nazmiye Karaca (74) ile diğer araç sürücüsü Salim Erbay (61) ve eşi Ayşe Erbay (56) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. YaralılardanÿMücahit Altıngül’ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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