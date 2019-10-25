Kavgayı ayırmaya çalışan gazeteci Barış Bektaş öldürüldü
Dört kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden ve sırtından bıçaklanan gazeteci Barış Bektaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 25.10.2019, 15:50
OLAY, Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kafetaryanın önünde meydana geldi.Dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.Kavgayı yatıştırmaya çalışan gazeteci Barış Bektaş, bıçakla yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Bektaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Bektaş’ın öldürülmesiyle ilgili C.O, S.K, F.E. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden Hasan Hüseyin Ç., ilk ifadesinde Bektaş’ı kendisinin bıçakladığını itiraf etti.Uzun yıllar Referans ve Habertürk gazetelerinde çalışan Barış Bektaş, gazetecilik mesleğine ara verip kafe işlettiği öğrenildi.Ekonomi Gazetecileri Derneği üyesi olan Bektaş, grafik tasarım konusunda birçok ödül almıştı.
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