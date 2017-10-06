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Kato Dağı'nda operasyon devam ediyor

Terör örgütü PKK'ya yönelik son yılların en kapsamlı operasyonunun sürdürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Kato Dağı'nda, güvenlik güçlerinin kar yağışı altında yürüttüğü arazi arama-tarama faaliyeti 2 gün önce çekilen görüntülere yansıdı

Kato Dağı'nda operasyon devam ediyor

Terör örgütü PKK'ya yönelik son yılların en kapsamlı operasyonunun sürdürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Kato Dağı'nda, güvenlik güçlerinin kar yağışı altında yürüttüğü arazi arama-tarama faaliyeti 2 gün önce çekilen görüntülere yansıdı

06 Ekim 2017 Cuma 16:44
Kato Dağı'nda operasyon devam ediyor
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KATO Dağı'nda Terör örgütü PKK'ya yönelik Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât ve güvenlik korucularının katımıyla 19 Nisan'da başlatılan müşterek operasyon aralıksız sürdürülüyor. Bölgenin en engebeli dağlarından biri olan 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı zirvesine ulaşan güvenlik güçlerinin, teröristleri etkisiz hale getirmek için yaptıkları operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 gün önce dağın zirvesine yağan kar ve sis altında dağlık alanda arama-tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerinin arazideki intikali yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
TerörPKKKato DağıOperasyon
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