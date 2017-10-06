Kato Dağı'nda operasyon devam ediyor

KATO Dağı'nda Terör örgütü PKK'ya yönelik Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât ve güvenlik korucularının katımıyla 19 Nisan'da başlatılan müşterek operasyon aralıksız sürdürülüyor. Bölgenin en engebeli dağlarından biri olan 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı zirvesine ulaşan güvenlik güçlerinin, teröristleri etkisiz hale getirmek için yaptıkları operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 gün önce dağın zirvesine yağan kar ve sis altında dağlık alanda arama-tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerinin arazideki intikali yer aldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.