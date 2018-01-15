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Katliamın eşiğinden dönüldü, DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, biri intihar saldırısı hazırlığında 2 terörist yakalandı

Katliamın eşiğinden dönüldü, DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, biri intihar saldırısı hazırlığında 2 terörist yakalandı

15 Ocak 2018 Pazartesi 18:46
Katliamın eşiğinden dönüldü, DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
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TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, biri intihar saldırısı hazırlığında 2 terörist yakalandı. Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağcılar ve Küçükçekmece'de DEAŞ'ın hücre evlerine baskın düzenlendi.

"YALNIZ KURT" EĞİTİMİ ALMIŞ

Baskında, terör örgütünün Suriye'deki kamplarında canlı bomba ve "Yalnız Kurt" tarzı bireysel saldırı eğitimleri alan ve eylem için talimat bekleyen 22 yaşındaki canlı bomba S.K. ile sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yapan M.G. adlı zanlı yakalandı.

EVDEN KAÇMIŞ

Şüpheli S.K.'nin evden kaçtığı ve kaçak yollarla Suriye'de yer alan çatışma bölgelerindeki DEAŞ kamplarına girip çıktığı belirlendi.

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İstanbulDEAŞOperasyonSaldırı
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