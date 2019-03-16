Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı Alanya'da tutuklandı!

-Mehmet AL

YENİ Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye cuma namazı esnasında gerçekleştirilen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı Atilla A.'nın Alanya'da gözaltına alındığı bildirildi.

IP ADRESİ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ekşi Sözlük yazarı Atilla A.'nın IP adresi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Alanya'da ikamet eden Ekşi Sözlük yazarı Atilla A. hakkında gözaltı kararı verdi ve Atilla A. dün gece gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliğinde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Atilla A. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

BASIN MENSUPLARI GÖRÜNTÜ ALAMADI

Alanya Adliye'si önünde bekleyen ulusal ve yerel basın mensupları adliye polis memurunca içeri alınmazken tutuklanan Atilla A. görüntüsünü alamadı. Tutuklanan Atilla A. yeni adliye binasının otopark kısmından Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin aracına bindirilerek Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada tepki çeken yorumla ilgili Ekşi Sözlük'ten bir açıklama geldi. Terör saldırısının kınandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor; hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu konuyla ilgili hakkımızda paylaşılan yalan ifadeler nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır.

ALANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını övdüğü için Alanya'da gözaltına alınıp, tutuklanan A.A'ya ilişkin bir açıklama yaptı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması aynen şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçları kapsamında,15.03.2019 günü Cuma namazı sonrasında Yeni Zelanda’da 49 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan terör saldırısı ile ilgili bir kısım internet sitelerinde "mukemmelligindayanılmazhafifliği" isimli sahte kullanıcı tarafından "videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu Cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim" şeklinde yorum yapması akabinde Antalya İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar akabinde yorum yapan kullanıcının aslen Karaman-Merkez-Çeltek nüfusuna kayıtlı A.A. olduğu ve ikamet adresinin Alanya-Antalya olduğu tespit edilmiş ve şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 16.03.2019 günü saat 02.10 sıralarında yakalanarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.

16.03.2019 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızca sorgusu yapılan şüpheli tutuklama talebi ile Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16.03.2019 tarih ve 2019/103 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı"

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 16:45