"Katliam yapıyorlar" deyip Fransızları topa tuttu!

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Zeytindağı Barış Ödülleri' töreninde açıklamalarda bulundu. Dünya'nın 5'ten büyük olduğunu gittikleri her yerde vurguladıklarını dile getiren Erdoğan, "Gelinen noktada BM'nin reforme edilmesi 'olmazsa olmaz' bir hal almıştır" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca, Fransa'nın Cezayir ve Lübnan'da yaptıklarına da değinerek, "Bunların cibilliyeti bu" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Filistin ve Kudüs meselesi sadece bir milletin davası değildir. Filistinliler, dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür. Biz insanlığın, özellikle barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını zulümle yan yana yazan İsrail'den iki dünyada da davacı olacağız.

"BM REFORME EDİLMELİ"

Biz, ısrarla dünyanın 5'ten büyük olduğunu gittiğimiz her yerde vurguladık. Gelinen noktada BM'nin reforme edilmesi 'olmazsa olmaz' bir hal almıştır.

Vicdanların nasır tuttuğu bir dünya daha güvenli değildir, sadece daha da acınacak bir haldedir.

Zulmün ortasından birer vicdan ve adalet abidesi olarak yükselen insanlara müteşekkiriz. Her gün hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimize destek veren her birey, insanlığın onurunu da kurtarıyor.

"BİZLER BARIŞ DİNİNİN MENSUPLARIYIZ"

Hangi inanç, coğrafya, millet, kültür ve dilden olursa olsun umudumuzu diri tutan ve yükselten herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

Barış, bu dünyada insan oğlunun var olduğu ilk günden bu yana aradığı, özlemini çektiği bir şeydir. Bizler, bir barış dininin mensupları olarak Allah'a hamd ediyoruz.

Ama ne yazık ki bu barış dininin mensupları birbirini vuruyor, bu bizim başka bir derdimiz.

Birileri tercihini kötülükten, haksızlıktan, yanlıştan yana kullanıyor. Bize düşen daima barışın yanında yer almaktır.

Maalesef önce tüm olmazlar deneniyor sonra da barış yoluna gidiliyor. 1. ve 2. Dünya Savaşlarını hatırlayın. Tek dertleri 'pastadan daha çok pay almak' olanlar milyonlarca insanı ne hale getirdiler.

Filistinlilerin uzun yıldır maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalar, Suriye ve Irak'ta yaşananlar bu yaklaşımın bir ürünüdür.

"FRANSA'NIN CİBİLLİYETİ BU"

Fransızlar, Cezayir'de de Lübnan'da da devasa katliamlar yaptı da dünyanın sesi çıktı mı? Yarın da aynısı olacak, çünkü cibilliyeti, karakterleri bu.

Türkiye, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmasına rağmen, insani yardımlarda ilk sırada yer alıyor. Halbuki ABD ve batılı ülkeler bizim önümüzde. Buna rağmen biz biliyoruz ki verdiklerimiz bizim için kayıp değil, inancımızın gereği olarak 'olması gereken'dir. Neden yardım etmiyorlar, çünkü bunlar nerede altın varsa, petrol varsa, elmas varsa oradalar.

Parası ve silahı çok olanlar nezdinde bu tür yardımların bir değeri yok.