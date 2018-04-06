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Katliam Yapan Öğretim Görevlisinin İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Osmangazi Üniversitesi'nde 4 öğretim görevlisini öldüren katilin ilk ifadesi ortaya çıktı. Volkan Bayar, hakkında açılan idari soruşturmayı öğrenince katliamı gerçekleştirdiğini söyledi

Katliam Yapan Öğretim Görevlisinin İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Osmangazi Üniversitesi'nde 4 öğretim görevlisini öldüren katilin ilk ifadesi ortaya çıktı. Volkan Bayar, hakkında açılan idari soruşturmayı öğrenince katliamı gerçekleştirdiğini söyledi

06 Nisan 2018 Cuma 07:54
Katliam Yapan Öğretim Görevlisinin İlk İfadesi Ortaya Çıktı
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ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, 4 öğretim görevlisini öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın rektörlük tarafından hakkında açılan idari soruşturma zarfını okuduktan sonra sinirlenip katliamı yaptığını açıkladı.

DEKAN YARDIMCISI, FAKÜLTE SEKRETERİ VE İKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü.

Eskişehir'de Katliam Yapan Öğretim Görevlisinin İlk İfadesi Ortaya Çıktı


ESKİŞEHİR VALİSİ KATLİAM YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN İLK İFADESİNİ ANLATTI

Olayın ardından saldırgan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın yanı sıra eşi Saadet Aylin Bayar da gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından olayın yaşandığı Eğitim Fakültesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Volkan Bayar'ın ilk ifadesini anlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Vali Çakacak, "Osmangazi Üniversitesi'nde bugün vuku bulan bu menfur saldırıda ölen öğretim üyelerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Savcılarımız gerekli incelemeleri yapıyorlar. Olayın faili Araştırma Görevlisi Volkan Bayar emniyette. Kendisinin ön ifadesi alındı." dedi.

FİİLİ SALDIRIDA BULUNDUĞU İÇİN ŞİKAYET EDİLMİŞ

İfadeye göre kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Yasin Armağan tarafından şikayet edilmiş. Rektörlük tarafından hakkında idari soruşturma açılmış. Yürüyen soruşturmada soruşturmacı, bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da 'Şu odada bulunup savunmanızı vermenizi rica ederim' diyor.


ZARFI OKUDUKTAN SONRA KATLİAMI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Bugün bu zarf eline geçince, eşini de çağırıp zarfı okuyor. Zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini, aşağıda otoparkta bulunan aracına binerek, bulundurma ruhsatlı silahı ile önce Yasin Armağan'ın odasına gidiyor. Daha sonra da diğer odalara girerek ateş ederek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı şekillerle farklı yerlere çekiliyor" dedi.

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Son Güncelleme: 06.04.2018 08:07
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir4 öğretim GörevlisiOsmangazi Üniversitesi
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