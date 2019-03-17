Katliam sonrası Çavuşoğlu ve Oktay Yeni Zelanda'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’e kentine geldi.

Katliam sonrası Çavuşoğlu ve Oktay Yeni Zelanda'da
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve  beraberindeki heyeti taşıyan özel CAN uçağı yerel saat ile 18 sularında  Christchurch Havalimanı'na indi. Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından  havalimanında karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu’nun yarın saldırının gerçekleştiği  bölgelerde incelemeler yapması bekleniyor.

BAŞBAKAN JACINDA ARDERN: TÜRKİYE'DEN KONUKLARIMIZ VAR

Terör saldırısı ile ilgili güncel bilgileri paylaşmak için basın  toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Türkiye’den heyet  gelmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Ardern, ‘‘Türkiye’den gelen heyet Müslümanlara desteğini göstermeye  geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke,  onları bekliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 10:18
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