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Katliam gibi kaza: 7 kişi hayatını kaybetti

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Katliam gibi kaza: 7 kişi hayatını kaybetti

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

30 Mart 2018 Cuma 07:55
Katliam gibi kaza: 7 kişi hayatını kaybetti
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BAYBURT'DA, Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi mevkiinde İran plakalı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi mevkiinde İran plakalı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine ambulanslar ile kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Son Güncelleme: 30.03.2018 07:59
Anahtar Kelimeler:
Katliam
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