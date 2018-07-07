Katilin, Leyla'nın elbiselerini neden çıkarttığı ortaya çıktı

AĞRI'DA Ramazan Bayramı'nın ilk günü Bezirhane köyü'nde kaybolan ve cansız bedeni bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla'nın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturması devam ediyor.

"ÜZERİNDEKİ ELBİSELER DELİLLERİ KARATMAK İÇİN ÇIKARTILMIŞ"

Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk dilekçe ile soruşturmaya müdahillik başvurusunda bulundu. Leyla'nın kaçırıldığı ilk günden bulunduğu günde kadar köyde tutulduğu değerlendirmesinde bulunan Artuk, "Minik Leyla Aydemir'in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır" ifadelerini kullandı.

YETİŞKİN BİREYLERİN İFADESİ ALINABİLİR

Bu nedenle köydeki yetişkin her bireyin bilgi alma şeklinde ifadesine başvurulması talep edilen dilekçede, "Tüm köy genelinde her evin adli arama kapsamında aranmasını, delilleri karartma ihtimaline binaen bunun ivedilikle yapılmasını talep ederiz. Minik Leyla Aydemir'in ölüm nedeninin açlık olması, 10 gün boyunca uğranılmayan evin olağan şüphe kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden Köyde 2 Temmuz tarihinden önce 8 ila 10 gün sürede evinde bulunmayan şahısların ifadelerine başvurulmasını talep ederiz" denildi.