"Katil zanlısı polis Söke'ye gömülmesin"

CENAZENİN Söke'de defnedilmesini istemediklerini belirten Başkan Gürer, "Bu olay Türkiye ve dünya gündemine oturdu. Söke'mizin adının bu şekilde anılmasını istemiyoruz. Bu yöndeki rahatsızlıklar kamuoyunda da dile getirildi. Biz bu cenazenin Söke'de gömülmesine kesinlikle karşıyız. Bu yönde bir talebin olup olmadığını bilmiyoruz ancak cenazenin Söke'de gömülmesi durumunda karşı çıkacağımızı, tüm kamuoyuna bunu hissettireceğimizi dile getiriyoruz. Görüştüğümüz sivil toplum kuruluşları da bizimle aynı fikirde. Sökeliler'in bu cenazeyi kabul etmeyeceğini biliyoruz, kamuoyu da aynı fikirde" diye konuştu.





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