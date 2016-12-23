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"Katil zanlısı polis Söke'ye gömülmesin"

AK Parti Aydın Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesinin ailesinin yaşadığı Söke'ye gömülmesine karşı olduklarını açıkladı

"Katil zanlısı polis Söke'ye gömülmesin"

AK Parti Aydın Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesinin ailesinin yaşadığı Söke'ye gömülmesine karşı olduklarını açıkladı

23 Aralık 2016 Cuma 15:31
"Katil zanlısı polis Söke'ye gömülmesin"
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CENAZENİN Söke'de defnedilmesini istemediklerini belirten Başkan Gürer, "Bu olay Türkiye ve dünya gündemine oturdu. Söke'mizin adının bu şekilde anılmasını istemiyoruz. Bu yöndeki rahatsızlıklar kamuoyunda da dile getirildi. Biz bu cenazenin Söke'de gömülmesine kesinlikle karşıyız. Bu yönde bir talebin olup olmadığını bilmiyoruz ancak cenazenin Söke'de gömülmesi durumunda karşı çıkacağımızı, tüm kamuoyuna bunu hissettireceğimizi dile getiriyoruz. Görüştüğümüz sivil toplum kuruluşları da bizimle aynı fikirde. Sökeliler'in bu cenazeyi kabul etmeyeceğini biliyoruz, kamuoyu da aynı fikirde" diye konuştu.

 
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