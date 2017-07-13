Katar Dışişleri Bakanı El Sani Türkiye’ye geliyor

13-14 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de bulunacak olan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi öngörülüyor. Ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek temaslarda Katar’la ikili ilişkilerin yanısıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı öğrenildi.
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