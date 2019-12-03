Kasım ayının son anketi! İki isim arasında dikkat çeken fark

METROPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sancar, Twitter hesabından Metropoll'un Kasım araştırmasında yer alan "Siyasilerin Beğeni Düzeyi" başlıklı veriyi açıkladı. Sancar'ın paylaştığı verilere göre kasım ayı itibariyle Türkiye'de en çok beğenilen siyasi isim yüzde 44,3 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ı yüzde 36,1 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 28 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor.

CHP LİDERİ 4. SIRADA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ardında kalarak 4. sırada yerini aldı. Kılıçdaroğlu yüzde 25,7 ile listede yerini alırken MHP lideri Devlet Bahçeli yüzde 25,4 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yüzde 22,1 ile onu takip ediyor. Verilere göre Meral Akşener, Soyer'in ardından gelirken, onu Abdullah Gül ile Selahattin Demirtaş izliyor.

Sancar, paylaşımında "Erdoğan'ın popülaritesi 15-22 Kasım itibarıyla İmamoğlu'ndan 8 puan yüksek" olduğu ve belediye başkanlarına ilişkin ölçümün kendi şehirlerinde değil tüm ülke kapsamında olduğu notunu da düştü.