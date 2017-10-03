Kaset kumpasının asıl hedefi Bahçeli’ydi

ANKARA Başsavcılığının Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilere ait görüntü ve ses kayıtlarının internet ortamında yayınlanmasına ilişkin hazırladığı iddianamede, FETÖ’nün siyaseti dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan mensuplarının çalışmaları ile ‘kaset kumpasları’ gerçekleştirdiği anlatıldı.



‘Farklı Ülkücülük’ adı altında kurulan internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında MHP’lilere ait görüntülerin servis edilmesini değerlendiren Başsavcılık, söz konusu videolarda MHP yönetiminin tepeden tırnağa istifa edilmesinin istenildiği, her görüntüdeki kişi ile doğrudan Genel Başkan Yardımcısı, Sekreteri, İl Başkanı gibi sıfatlarla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bağlantısının kurulmaya çalışıldığına dikkat çekti.



Yayınlardaki zamanlama ve sunum biçimini birlikte değerlendiren Başsavcılık, şu tespiti yaptı: “MHP’nin Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreteri, İl Başkanı olan ve internet ortamında özel hayatlarına ilişkin görüntüleri yayınlanan müştekiler FETÖ tarafından hedef alınmakla birlikte, asıl MHP lideri Bahçeli’nin doğrudan hedef alındığı ve onun görevinden ayrılmasının istenildiği, Başdanışmanı’nın, Özel Kalem Müdürü’nün, Özel Kalem Müdür Yardımcısı’nın ve Koruma Müdürü’nün telefonlarının dinlenmesine rağmen örgütün Bahçeli’nin aleyhine kullanılabilecek herhangi bir veri bulamadı.



Bu nedenle parti yönetiminde görev alan kişilerin özel hayatına ilişkin görüntülerini yayınlayarak Genel Başkanını hedef aldığı, kaset komplosunun asıl hedefinin Bahçeli olduğu anlaşılmıştır.” (Karar)

