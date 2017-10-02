Kaset komplosunun arkasında o var!

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili iddianamede, eski MHP’li yöneticilere kurulan kaset kumpasının sorumlusu olduğu belirtilen firari şüpheli İbrahim Faruk Bayındır’ın FETÖ mensubu olduğuna dair kardeşinin beyanları da yer aldı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, firari şüpheli İbrahim Faruk Bayındır’ın, eski MHP’li yöneticiler Bekir Aksoy, Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Mehmet Ekici, İhsan Barutçu, Ahmet Deniz Bölükbası, Mehmet Taytak, Bülent Dinmez, Mustafa Cihan Paçacı, Ümit Şafak ve Osman Çakır’a ait olduğu iddia edilen özel hayata ilişkin ses ve görüntülerin yayımlanmasının sorumlusu olduğu belirtildi.

Parayı o ödemiş

Söz konusu kayıtların, “ulkucugazete.com”, “ulkucugazete.net”, “ulkucugazete.org” adlı internet sitelerinde yayımlandığı kaydedilen iddianamede, iş adamı Bayındır’ın sitenin alan adını (domain) almak için kredi kartıyla ödeme yaptığı ifade edildi.

Konuyla ilgili o dönem açılan soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ve Eylül 2011’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan yazıda, “Bahse konu internet sitesini almak için godaddy.com, security-tunnel.com, namecheap.com, networksolutions.IIc ve webhostingpad.com isimli sitelerden domain ve IP adresi gizleme satın alınmıştır” tespiti yer aldı.

Haydar Meriç cinayeti

İddianamede, Bayındır’ın kardeşi F. Bayındır’ın ağabeyi hakkındaki beyanlarına da yer verildi. Buna göre kardeş F. Bayındır, ağabeyi hakkında daha önceden verdiği beyanlarda, “FETÖ yapılanması içerisinde yer aldığı, MHP kaset olaylarında rol almış olabileceği ve Haydar Meriç cinayeti ile de ilgisi olabileceği” şeklinde itiraflarda bulundu.

Bank Asya’ya para yatırmış

Bayındır’ın, FETÖ ile ilişkilerine dayanak niteliğindeki tespitlerin de bulunduğu iddianamede, FETÖ elebaşı ve iddianamenin bir numaralı şüphelisi konumundaki Fethullah Gülen’in talimatıyla 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya’daki hesabına, 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 arasında 609 bin 215 lira para yatırdığı belirtildi. Aynı tarihlerde Bayındır’ın eşine ait hesapta ise 1 milyon 161 bin 9 lira artış olduğu kaydedildi.