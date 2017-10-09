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‘Kaset’ işi en sadık FETÖ’cülere

Siyasilere gizli görüntü alınarak kurulan komployla ilgili iddianamede, şüphelilerden 53’ünün “FETÖ’ye teslimiyeti ve sadakati en üst seviyedeki kişilerden olduğu” bilgisi yer aldı

‘Kaset’ işi en sadık FETÖ’cülere

Siyasilere gizli görüntü alınarak kurulan komployla ilgili iddianamede, şüphelilerden 53’ünün “FETÖ’ye teslimiyeti ve sadakati en üst seviyedeki kişilerden olduğu” bilgisi yer aldı

09 Ekim 2017 Pazartesi 07:14
‘Kaset’ işi en sadık FETÖ’cülere
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili “kaset” komplosu iddianamesinde, şüphelilerin özel seçilmiş kişilerden oluştuğuna dikkat çekildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” gibi 8 ayrı suçlamaya yer verildi.

Kodları: A5

FETÖ’nün mahrem yapısına ilişkin hazırlandığı belirtilen 26 Temmuz 2017 tarihli raporda, iddianamedeki şüphelilerden 53’ü “A5” olarak kodlandı. Bu kodlamada yer alan zanlıların, “örgüt mensubiyeti, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişileri” temsil ettiği bildirildi. Kaset komplosunda aktif rol aldığı belirtilen ve “A5” olarak kodlanan 53 şüphelinin isimleri şunlar: “Ayhan Falakalı, Recep Güven, Coşgun Çakar, Lokman Kırcılı, Yurt Atayün, Muharrem Durmaz, Erol Demirhan, İbrahim Tuka, Ertan Arslan, Abdül Köksal, Ahmet Kabaağaç, Ahmet Ümit Seçgin, Ali İhsan Tezcan, Aydın Altunkaya, Bahaddin Alaca, Cemal Yörübulut, Erdal Argın, Erhan Sazil, Yunus Hazar, Fatih Doğan, Halil Adalı, Harun Aydın, Hikmet Kopar, İzzet Yılmaz, Kaan Özyiğit, Latif Harun Pişkin, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Demirbilek, Mehmet Karatekin, Mehmet Koçak, Muammer Acar, Muhammed Mustafa Aksoy, Murat Ahmetoğlu, Mustafa Alptekin, Nurullah Karataş, Okay Aytekin, Osman Gülbel, Osman Karakuzu, Ömer Faruk Kartın, Özgüt Türker, Sadık Akpınarlı, Selim Yadsıbaş, Şaban Albayrak, Şerif Yiğit, Talha Ülkümen, Tamer Özbek, Timurtaş Kayacı, Tolga Güzeltaş, Üstün Yukarıkır, Yılmaz Angın, Ahmet Şentürk, Sadettin Akgüç ve Tamer Bülent Demirel.”

7 isim B5 kategorisinde

Emniyet tarafından hazırlanan raporda, 7 şüpheli de “B5” olarak kodlandı. “FETÖ mensubiyeti, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan örgüt üyeleri”ni ifade eden bu kodlamada yer alan isimler de “Hami Güney, Abdülhalim Sönmez, Hüseyin Danacı, Muhammed İkbal Kayaduman, Ömer Demir, Selçuk Küçükaslan ve Türkay Aydın” olarak sıralandı.

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