Karşılamak için yollara döküldüler…

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov, Gürcistan Demiryolları Başkanı Mamuka Bakhtadze ve Kazakistan Demiryolları Başkanı Kanat Alpispayev, 19 Temmuz günü Kars Tren Garından tarihi yolculuğu başlatırken, Ardahan yöresinde heyecana yol açtı. Ardahan sınırları içerisinden ilk kez trenin geçeceğini öğrenenler, Çıldır’ın Karakale Köyü yakınlarına hareket etti.

Sabah erken saatlerinden itibaren otomobil, traktörlerle akın edenler, saatlerce trenin yolunu gözledi. Kars’tan hareket eden Arpaçay İlçesi ve Çıldır Gölü yakınından geçen tren, Karakale Köyüne düdük çalarak girdi. Çok sayıda kişinin toplu olarak bulunduğu yerde duran trenden ilk olarak Bakan Ahmet Arslan indi. Alkışlarla karşılanan trenden inen Bakan Arslan, kutlamaları kabul etti ve halkla bir süre sohbet etti. Çok sayıda kişi cep telefonları ile görüntü aldı. Bakan Arslan ve beraberindekiler, daha sonra bitince 5 kilometreyi bulacak olan tünelle sınırı geçerek Gürcistan’ın Ahırkelek kasabasına gitti.

İlk trenin gelmesi sırasında gösterilen sevgi gösterilerini değerlendiren Çıldırlılardan Bahattin Özcan, “Tren, sosyo ekonomik, kültürel yönden bölgemizin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacak. Beklentimiz çok. Bu tren yolunun, göçü tersine döndüreceğine inanıyorum. Bölge ekonomisine de çok büyük katkıları olacaktır” diye konuştu. Kars’tan Gürcistan sınırına kadar 76 kilometrelik demiryolu hattı ve Gürcistan’daki bağlantılar tamamlandığında Türkiye ve Gürcistan’dan gidip- gelenler sınıra yapımı devam eden 5 kilometrelik tüneli kullanacak.