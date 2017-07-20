Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Karşılamak için yollara döküldüler…

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının geçtiği treni ilk kez görmek için yollara dökülen Ardahan'ın Çıldır İlçesi'nde bulunanlar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da içerisinde olduğu treni alkışlarla karşıladı

Karşılamak için yollara döküldüler…

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının geçtiği treni ilk kez görmek için yollara dökülen Ardahan'ın Çıldır İlçesi'nde bulunanlar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da içerisinde olduğu treni alkışlarla karşıladı

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:15
Karşılamak için yollara döküldüler…
banner404

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov, Gürcistan Demiryolları Başkanı Mamuka Bakhtadze ve Kazakistan Demiryolları Başkanı Kanat Alpispayev, 19 Temmuz günü Kars Tren Garından tarihi yolculuğu başlatırken, Ardahan yöresinde heyecana yol açtı. Ardahan sınırları içerisinden ilk kez trenin geçeceğini öğrenenler, Çıldır’ın Karakale Köyü yakınlarına hareket etti.

 Sabah erken saatlerinden itibaren otomobil, traktörlerle akın edenler, saatlerce trenin yolunu gözledi. Kars’tan hareket eden Arpaçay İlçesi ve Çıldır Gölü yakınından geçen tren, Karakale Köyüne düdük çalarak girdi. Çok sayıda kişinin toplu olarak bulunduğu yerde duran trenden ilk olarak Bakan Ahmet Arslan indi. Alkışlarla karşılanan trenden inen Bakan Arslan, kutlamaları kabul etti ve halkla bir süre sohbet etti. Çok sayıda kişi cep telefonları ile görüntü aldı. Bakan Arslan ve beraberindekiler, daha sonra bitince 5 kilometreyi bulacak olan tünelle sınırı geçerek Gürcistan’ın Ahırkelek kasabasına gitti.

İlk trenin gelmesi sırasında gösterilen sevgi gösterilerini değerlendiren Çıldırlılardan Bahattin Özcan, “Tren, sosyo ekonomik, kültürel yönden bölgemizin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacak. Beklentimiz çok. Bu tren yolunun, göçü tersine döndüreceğine inanıyorum. Bölge ekonomisine de çok büyük katkıları olacaktır” diye konuştu. Kars’tan Gürcistan sınırına kadar 76 kilometrelik demiryolu hattı ve Gürcistan’daki bağlantılar tamamlandığında Türkiye ve Gürcistan’dan gidip- gelenler sınıra yapımı devam eden 5 kilometrelik tüneli kullanacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Demiryolu HattıArdahan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim