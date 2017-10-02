Karşı şeride giren otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

KAZA, D-110 Karayolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine gitmek üzere yolunu şaşırdığı iddia edilen Mustafa T. yönetimindeki 34 LHY 06 plakalı otomobil, ters yöne girip, karşıdan gelen Cevat C. yönetimindeki 34 GPY 30 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Hurdaya dönen iki araçta yolcu olarak bulunan Saliha C. ve Cengiz K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Mustafa T., ilçe merkezine gitmek isterken, fark etmeyerek karşı şeride girdiğini öne sürdü.
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