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Karlov suikastinde yeni gelişme!

Büyükelçi Karlov'un katili Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesi, babası, ablası ve 3 akrabası, Aydın Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından salıverildi

Karlov suikastinde yeni gelişme!

Büyükelçi Karlov'un katili Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesi, babası, ablası ve 3 akrabası, Aydın Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından salıverildi

22 Aralık 2016 Perşembe 08:50
Karlov suikastinde yeni gelişme!
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RUSYA'NIN Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Aydın'da gözaltına alınan saldırganın annesi, babası, ablası, 2 dayısı ve yengesi serbest bırakıldı. Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırganın annesi Hamidiye ve babası Esrafil Altıntaş, üvey ablası Seher Ö, dayıları Hasan F. ve Hüseyin F. ile yengesi Sevinç F'nin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık'ta silahlı saldırı sonucu öldürmesinin ardından ölü ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke ilçesinde yaşayan annesi, babası, kız kardeşi ve 3 yakını gözaltına alınmıştı.
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Karlov SuikastıMevlüt Mert AltıntaşAydın Emniyet MüdürlüğüRusya
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