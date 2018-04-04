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Karısına zehirli kahve yaptı, beraat etti

İstanbul’da karısını, sabah ikram ettiği asitli kahveyle zehirleyip öldürmeye çalışan koca için müebbet hapis istendi. Yargılamada, eşini öldürmeye yönelik mağdur kadının beyanı dışında mahkumiyet kararı gerektirecek bir delil bulunamadığı öne sürülerek, kocanın beraatına karar verildi

Karısına zehirli kahve yaptı, beraat etti

İstanbul’da karısını, sabah ikram ettiği asitli kahveyle zehirleyip öldürmeye çalışan koca için müebbet hapis istendi. Yargılamada, eşini öldürmeye yönelik mağdur kadının beyanı dışında mahkumiyet kararı gerektirecek bir delil bulunamadığı öne sürülerek, kocanın beraatına karar verildi

04 Nisan 2018 Çarşamba 08:05
Karısına zehirli kahve yaptı, beraat etti
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İSTANBUL'da üç çocuk annesi 32 yaşındaki Gurbet E., eşi Cengiz E. ile aralarında anlaşmazlık yaşıyordu. Cengiz E. sürekli eşiyle tartışıyor ve 39 yaşındaki adam, karısını iddiaya göre sürekli darp ediyordu. İkili, geçtiğimiz günlerde kıskançlık sebebiyle yeniden tartışmaya başladı. Gurbet E., kendisini herkesten kıskanan kocasından boşanmak istedi. Eşinin kendisinden boşanacağı korkusuyla Cengiz E. intikam almak istedi. 8 Nisan sabahı, erkenden uyanan koca, karısına kahve hazırladı. Yataktan kalkan Gurbet E., eşinin hazırladığı kahveyi içti. Fakat bu sırada genç kadının ağzı ve dili yandı. Kusmaya başlayan genç kadının ağzından köpükler geldi. Eşi tarafından hastaneye kaldırılan genç kadının zehirlendiği tespit edildi. Genç kadın gördüğü tedavinin ardından eşinin kendisini öldürmek için zehirlediğini anlattı. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZEHİR TESPİT EDİLMİŞTİ

Koca Cengiz E.'nin ifadesine başvuruldu. Genç adam, boşanmak davası açan eşine sinirlendiği için bir anlık öfkeyle bu suçu işlediğini anlattı. Eşini öldürmeye teşebbüs eden Cengiz E., İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başlatılan soruşturmada kahvenin içindeki krozif madde (asit) bulunduğu tespit edildi. Soruşturma sonunda, "Tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

"KAHVEYİ İMHA ETTİ"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cengiz E., boşanmak üzere olduğu eşinin zehirlenmesine sebep olan maddenin ne olduğu ne şekilde kahveye bulaştığı belli olmadığını, kendisini haklı çıkartmak için eşinin kendisini kontrollü olarak zehirlemiş olabileceğini iddia etti. Cengiz E., "Söz konusu kahve günlerce mutfaktaydı. Bu maddeye el konulabilirdi. İnceleme yapılabilirdi. Gurbet zehirlendiğini iddia ettiği kahveyi çöpe atmış, fincanı da yıkamış. Savcılığa delil olarak götürdüğü kahvenin benim yaptığım kahve olduğu kesin değildi. Gurbet, bu durumu kendisi dile getirmiştir. İfadesinde mevcuttur" dedi.

BERAAT ÇIKTI

Yargılama sonrası mahkeme, mağdur Gurbet E.'nin soyut ve çelişkili beyanları dışında mahkumiyet kararı gerektirecek bir delil bulunamadığı öne sürülerek, beraatına karar verildi

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İstanbulKahveöldürmeye çalışan Koca
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