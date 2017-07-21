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Karı koca organ mafyası tutuklandı

İzmir’de internet üzerinden iletişim kurdukları temizlik işçisi R.Y.’nin 30 bin TL karşılığında böbreğini alan karı-koca anlaştıkları parayı ödemeyince, R.Y. şikâyetçi oldu. Böbreğin yurtdışında yaşayan bir hastaya nakline aracılık eden Ülkü ve Cemil Ş. çifti, tutuklandı

Karı koca organ mafyası tutuklandı

İzmir’de internet üzerinden iletişim kurdukları temizlik işçisi R.Y.’nin 30 bin TL karşılığında böbreğini alan karı-koca anlaştıkları parayı ödemeyince, R.Y. şikâyetçi oldu. Böbreğin yurtdışında yaşayan bir hastaya nakline aracılık eden Ülkü ve Cemil Ş. çifti, tutuklandı

21 Temmuz 2017 Cuma 08:26
Karı koca organ mafyası tutuklandı
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ZONGULDAK'TA temizlik işçisi R.Y., maddi sıkıntı nedeniyle internette “Böbreğimi satıyorum” diye ilan verdi. Bunun üzerine, Ülkü ve Cemil Ş. çifti, temizlik işçisiyle irtibata geçti ve böbreğini 30 bin TL karşılığında alabileceklerini belirtti. Anlaşma sonrası R.Y. Zonguldak’tan, Ülkü ve Cemil Ş. çifti ise oturdukları Aydın’dan İzmir’e gitti. Daha önce İstanbul ve Antalya’da organ ticareti yapma suçundan bir süre cezaevinde yattıkları öğrenilen Ülkü ve Cemil Ş., temizlik işçisine özel bir hastanede testler yaptırdı. Daha sonra ise yurtdışında yaşayan ve organ nakli olmak isteyen E.Y.’yi İzmir’e getirdi.Çift, İzmir’de temizlik işçisi R.Y. ile hasta E.Y.’yi tanıştırdı. Nakli sorunsuz şekilde yaptırmak için ise R.Y.’ye, E.Y.’nin akrabası adına sahte kimlik çıkarıldı. R.Y. doktorlara da böyle tanıtıldı.

‘YARDIM AMAÇLI YAPTIK’

Temizlik işçisinden alınan böbrek, E.Y.’ye nakledildi. 1 hafta sonra nakil gerçekleştirilen E.Y. yurtdışına giderken, temizlik işçisi R.Y. ise memleketi Zonguldak’a döndü ancak anlaştığı 30 bin TL’yi alamadı. İddiaya göre; Ülkü ve Cemil Ş. çifti ile anlaştığı parayı almayan temizlik işçisi, durumu İzmir Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Polis, organ ticareti yaptığı ileri sürülen çifti gözaltına aldı. Sorgusu yapılan Ülkü ve Cemil Ş.’nin, suçlamaları kabul etmedi. Çift ifadelerinde, temizlik işçisi R.Y. ile böbrek nakli yapılacak E.Y. arasında aracı olduklarını, para karşılığında değil yardım amaçlı aracılık yaptıklarını iddia etti. Ülkü Ş., “Daha önce eşimle bu suçtan tutuklandık ancak serbest bırakıldık. Organ nakli olacak kişilere yardımcı oluyoruz. Ama bunu para karşılığında yapmıyoruz. Bu olayda, R.Y. ve E.Y.’ye aracı olduk. Ancak para karşılığında bunu yapmadık” dedi. Çiftin, hastanede böbrekleri alınacak R.Y. ile bazı testleri yaparken kameralara takıldığı tespit edildi. İşlemlerin ardında adliye gönderilen Ülkü ve Cemil Ş., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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