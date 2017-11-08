ŞEHİDİN üniformasını giyen ablası Özlem Karakuş ise “Kardeşimin öcünü ben alacağım o hainler beni bulsun” dedi. Anne Nurşen Aksallı da “Ben seni evlendirecektim. Seni böyle mi karşılayacaktım? Seni bu top arabasıyla korusaydılar. Yavrum” diye feryat etti. Şehit babası Önder Sakallı’nın, “Oğlum sen benim servetimdin. Benim servetim kalmadı. Sana her şey yakışırdı. Güzel komutanım benim. Şehit olmayı çok istiyordun. İstediğin oldu oğlum” sözleri de yürek yaktı.
ÇOMÜ mezunuydu
Bekar olan 27 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunuydu. Şehit haberinin ardından ÇOMÜ Rektör Prof. Dr. Yücel Acer taziye mesajı yayımladı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.