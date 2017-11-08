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Kardeşimin öcünü ben alacağım!

Van’ın Çaldıran ilçesinin Harabekordon Bölgesi’nde sızma girişiminde bulunmak isteyen PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı’nın cenaze töreninde göz yaşları sel oldu

Kardeşimin öcünü ben alacağım!

Van’ın Çaldıran ilçesinin Harabekordon Bölgesi’nde sızma girişiminde bulunmak isteyen PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı’nın cenaze töreninde göz yaşları sel oldu

08 Kasım 2017 Çarşamba 07:47
Kardeşimin öcünü ben alacağım!
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ŞEHİDİN üniformasını giyen ablası Özlem Karakuş ise “Kardeşimin öcünü ben alacağım o hainler beni bulsun” dedi. Anne Nurşen Aksallı da “Ben seni evlendirecektim. Seni böyle mi karşılayacaktım? Seni bu top arabasıyla korusaydılar. Yavrum” diye feryat etti. Şehit babası Önder Sakallı’nın, “Oğlum sen benim servetimdin. Benim servetim kalmadı. Sana her şey yakışırdı. Güzel komutanım benim. Şehit olmayı çok istiyordun. İstediğin oldu oğlum” sözleri de yürek yaktı.

ÇOMÜ mezunuydu

Bekar olan 27 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunuydu. Şehit haberinin ardından ÇOMÜ Rektör Prof. Dr. Yücel Acer taziye mesajı yayımladı.

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Anahtar Kelimeler:
Özlem KarakuşVanHarabekordon Bölgesi
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