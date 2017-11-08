ŞEHİDİN üniformasını giyen ablası Özlem Karakuş ise “Kardeşimin öcünü ben alacağım o hainler beni bulsun” dedi. Anne Nurşen Aksallı da “Ben seni evlendirecektim. Seni böyle mi karşılayacaktım? Seni bu top arabasıyla korusaydılar. Yavrum” diye feryat etti. Şehit babası Önder Sakallı’nın, “Oğlum sen benim servetimdin. Benim servetim kalmadı. Sana her şey yakışırdı. Güzel komutanım benim. Şehit olmayı çok istiyordun. İstediğin oldu oğlum” sözleri de yürek yaktı.

ÇOMÜ mezunuydu

Bekar olan 27 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunuydu. Şehit haberinin ardından ÇOMÜ Rektör Prof. Dr. Yücel Acer taziye mesajı yayımladı.