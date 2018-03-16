Kardak'ı gözetleyecek kule inşaatı hızla ilerliyor

KARDAK kayalıklarına 2 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Adası'na inşa edilecek gözetleme kulesi için inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Çavuş adasına yapılacak olan gözetleme kulesi için adada yol çalışmaları devam ediyor.
Adanın Gümüşlük mahallesine bakan tarafına ise küçük bir iskele kurulduğu görüldü. Kardak kayalıklarını 24 saat termal kameralarla izleyecek olan Türk askeri, yasa dışı göçlerin geçişini ve sınır ihlallerinin yapılmasını da engellemiş olacak.
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