Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu, Şener'in kızının nikah şahidi oldu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in kızının düğün törenine katılarak, nikah şahitliği yaptı.
AKMAN Rönesans Nikah ve Balo Salonu'nda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç yaptı.
Nikah törenine, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Nikah sonrası çifte mutluluklar dileyen Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu çiftle fotoğraf çektirdi.
ABDULLATİF ŞENER'DEN TEŞEKKÜR MESAJI
Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Abdullatif Şener, "Kızım Beyza’nın nikah şahitleri, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç başta olmak üzere, düğünümüze gelerek, çiçek ve telgraf göndererek katılan tüm dostlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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