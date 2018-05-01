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Karamollaoğlu'nun adaylığına Bahçeli'den şaşırtan tepki!

Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur." dedi

Karamollaoğlu'nun adaylığına Bahçeli'den şaşırtan tepki!

Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur." dedi

01 Mayıs 2018 Salı 11:46
Karamollaoğlu'nun adaylığına Bahçeli'den şaşırtan tepki!
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 TEMEL Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin ilk açıklamayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli, "Hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak." diye konuştu.

"MİLLETİN SABRI TAŞTI"

MHP Lideri Bahçeli, CHP'nin adayının cuma günü açıklanacak olmasına ilişkin olarak da "Sabrı taşırdılar. Halk meraklanıyor, bir gün CHP önünde toplanıp açıkla şu adayı diyecekler." dedi.

"YARIN YSK'YA MÜRACAATLAR YAPILACAK"

İttifak protokolüyle ilgili konuşan Bahçeli, "Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle YSK'ya müracaatlar yapılmış olacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Temel KaramollaoğluMHPDevlet Bahçeli
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