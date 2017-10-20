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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Karakola taciz ateşi

Hatay'ın Samandağ İlçesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli askerlerin de karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı

Karakola taciz ateşi

Hatay'ın Samandağ İlçesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli askerlerin de karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı

20 Ekim 2017 Cuma 09:03
Karakola taciz ateşi
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AKŞAM saatlerinde Çevlik Mahallesi'nde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alandan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine, teröristler kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Teröristlerin kaçtığı bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri, geniş çaplı operasyon başlattı.

VALİLİK: BİR ASKER HAFİF YARALI

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, taciz ateşi açılmasının ardından başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin omzundan yaralandığı billidirildi. Valiliğin açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı: "19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 18.45'te ilimiz Samandağ İlçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkiinde bulunan Sahil Güvenlik Karakol binasına bölücü terör örgütü mensubu oldukları değerlendirilen şahıs veya şahıslarca taciz ateşi açılmıştır. Güvenlik birimlerimizin anında karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçmışlardır. Saldırı neticesinde herhangi bir güvenlik görevlimiz veya vatandaşımız zarar görmemiştir. Kaçan saldırganlar ile Musa Dağı'nın yukarı kesimlerinde planlı operasyon kapsamında faaliyet icra eden güvenlik birimleri arasında saat 20.00 sıralarında sıcak temas yaşanmıştır. Çıkan çatışmada bir güvenlik görevlimiz omzundan yaralanmıştır. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam etmektedir."

İLÇE HALKI SOKAKLARA ÇIKTI

Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde Sahil Güvenlik Karakolu'na PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinin ardından ilçe halkı sokaklara çıktı. Vatandaşlar, olay hakkında geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçlerinden durum hakkında bilgi almaya çalıştı. İlçenin Sahil-Çevlik yol ayrımında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, bölgeye geçişlere izin vermiyor.

Bu arada, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
HataySamandağSahil Güvenlik Karakolu
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