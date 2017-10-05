Karacehennem Ormanları'nda çatışma çıktı!

EDİNİLEN bilgiye göre, Karlıova ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde operasyon yürüten Jandarma Özel Harekat ve Komando Timleri, terör örgütü PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada bir terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirildi.
Bingöl Valiliği de, Karacehennem bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede arama-tarama faaliyetleri ile operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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